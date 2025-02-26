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Ексклюзив

Портников: Бажання Трампа, Путіна й Сі можуть не збігатися, але всі вони крокують у минуле

Катерина Єсікова
26 лютого, 2025 середа
14:40
Світ Віталій Портников

Український аналітик та журналіст Віталій Портников заявив, що бажання Дональда Трампа, Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна "можуть не співпадати, але вони хочуть повернення до минулого"

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Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.

За словами Портникова, президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін є "реваншистами, а не людьми, які хочуть побудувати щось нове".

"Трамп хоче повернути Америці її роль світового гегемона, який не зважає на інших і не гарантує безпеку іншим, а може просто отримувати якусь вигоду у зв'язку зі стосунками з іншими державами і не рахуватися з їхніми інтересами. Путін бажає бути принаймні політичним гегемоном Європи, а Сі Цзіньпін, очевидно, бажає бути політичним гегемоном Азії", - каже аналітик.

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"Ну і, звичайно, ці три бажання цих трьох лідерів можуть не співпадати, але в будь-якому разі кожне з цих бажань - це повернення до минулого", - наголосив Портников.

На його думку, Трамп хоче повернути Сполучені Штати у 30-ті роки XX сторіччя. Тим часом Путін хоче повернути Росію в умовний 1945 рік. Натомість Сі Цзіньпін хоче повернути Китай до ролі Китайської імперії часів "призабутих уже нами династій", про які в Китаї добре пам'ятають.

"Це не світ XXI сторіччя, це світ минулих століть. У кожного своя очевидна парадигма. І Трамп, і Путін і Сі Цзіньпін просто крокують у минуле, все далі і далі, тому що, я думаю, це буде ще більше", - додав він.

  • 24 лютого на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном Дональд Трамп відмовився назвати Володимира Путіна диктатором.

 

Теги:
Новини
Росія
Китай
Володимир Путін
Дональд Трамп
США
Віталій Портников
Сі Цзиньпін
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