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У Данії школярам заборонять використовувати смартфони

Світлана Кравченко
26 лютого, 2025 середа
14:37
Світ

Данія має намір зобов'язати школи заборонити мобільні телефони для учнів. Урядова комісія також рекомендувала, щоб діти до 13 років взагалі не мали власного смартфона чи планшета

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Уряд країни вже готує законодавчі зміни. У цей час країни Європи намагаються більш жорстко регулювати доступ дітей до телефонів і соціальних мереж.

Данська комісія з добробуту, яку створила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен у 2023 році, нещодавно опублікувала звіт, в якому йшлося, що у дітей і молоді немає балансу між цифровим і реальним життям. У звіті наводять 35 рекомендацій, як покращити ситуацію, одна з них - заборонити на рівні закону смартфони у школах і позашкільних клубах.

Міністр у справах дітей і освіти Маттіас Тесфає заявив, що слід відновити школу як освітній простір, де є місце для роздумів, "а не як продовження підліткової спальні". За його словами, смартфонам не місце у школі - ані на перервах, ані під час уроків. 

Водночас зазначається, що місцева влада зможе робити винятки із заборони, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.

  • Торік Уряд Великої Британії також оголосив про заборону використання телефонів під час навчання в школі.
     
Теги:
Новини
Технології
Данія
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