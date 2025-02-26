У Данії школярам заборонять використовувати смартфони

Про це повідомляє The Guardian.

Уряд країни вже готує законодавчі зміни. У цей час країни Європи намагаються більш жорстко регулювати доступ дітей до телефонів і соціальних мереж.

Данська комісія з добробуту, яку створила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен у 2023 році, нещодавно опублікувала звіт, в якому йшлося, що у дітей і молоді немає балансу між цифровим і реальним життям. У звіті наводять 35 рекомендацій, як покращити ситуацію, одна з них - заборонити на рівні закону смартфони у школах і позашкільних клубах.

Міністр у справах дітей і освіти Маттіас Тесфає заявив, що слід відновити школу як освітній простір, де є місце для роздумів, "а не як продовження підліткової спальні". За його словами, смартфонам не місце у школі - ані на перервах, ані під час уроків.

Водночас зазначається, що місцева влада зможе робити винятки із заборони, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.