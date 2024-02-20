У школах Британії заборонили використовувати телефони під час навчання
Уряд Великої Британії у понеділок, 19 лютого, оголосив про заборону використання телефонів під час навчання в школі
Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.
Зазначається, що така заборона певний час уже діє у Франції та Італії.
Деякі школи у Великій Британії вже мають політику заборони на використання телефонів, але офіційна заборона, оголошена урядом, сприятиме її широкому впровадженню та уніфікації.
Так, британський уряд пропонує кілька варіантів впровадження цієї політики, включно з повною забороною на використання телефонів у шкільних приміщеннях, зберігання телефонів у шафках або інших особистих сховищах під час навчання, чи дозвіл на носіння телефонів у сумках, проте вимкненими та без використання.
На думку урядовців Британії, заборона мобільних телефонів у школах сприятиме створенню спокійного і безпечного середовища для навчання, допомагатиме підвищити концентрацію уваги учнів, збільшити активність та спілкування з однолітками. Крім того, рекомендації також наголошують на важливості отримання учнями знань про шкідливий вплив мобільних телефонів, зокрема, соціальних мереж, на психічне здоров'я.
Для батьків також рекомендується звертатися безпосередньо до школи, а не через приватні телефони, якщо необхідно зв'язатися зі своєю дитиною. Вони мають обговорити правила використання телефонів та ризики, пов'язані з інтернетом.
- Також нещодавно мешканці французького містечка Сен-Порт проголосували за заборону користуватися смартфонами та іншими гаджетами у громадських місцях: це перший такий указ у Франції.
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