У школах Британії заборонили використовувати телефони під час навчання

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

Зазначається, що така заборона певний час уже діє у Франції та Італії.

Деякі школи у Великій Британії вже мають політику заборони на використання телефонів, але офіційна заборона, оголошена урядом, сприятиме її широкому впровадженню та уніфікації.

Так, британський уряд пропонує кілька варіантів впровадження цієї політики, включно з повною забороною на використання телефонів у шкільних приміщеннях, зберігання телефонів у шафках або інших особистих сховищах під час навчання, чи дозвіл на носіння телефонів у сумках, проте вимкненими та без використання.



На думку урядовців Британії, заборона мобільних телефонів у школах сприятиме створенню спокійного і безпечного середовища для навчання, допомагатиме підвищити концентрацію уваги учнів, збільшити активність та спілкування з однолітками. Крім того, рекомендації також наголошують на важливості отримання учнями знань про шкідливий вплив мобільних телефонів, зокрема, соціальних мереж, на психічне здоров'я.

Для батьків також рекомендується звертатися безпосередньо до школи, а не через приватні телефони, якщо необхідно зв'язатися зі своєю дитиною. Вони мають обговорити правила використання телефонів та ризики, пов'язані з інтернетом.