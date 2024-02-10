У Франції в одному з містечок заборонили користуватися смартфонами у громадських місцях
Мешканці французького містечка Сен-Порт проголосували за заборону користуватися смартфонами та іншими гаджетами у громадських місцях: це перший такий указ у Франції
Про це пише The Guardian.
Вказано, що у містечку Сен-Порт проживає менш ніж дві тисячі людей, у голосуванні взяли участь 277. З них 54% проголосували за заборону користуватися смартфонами та гаджетами у громадських місцях. Таким чином, діти та дорослі на вулицях, в парках, кафе та ресторанах не матимуть можливості використовувати телефони.
Власників магазинів, ресторанів та інших закладів закликали розклеїти зображення смартфона, перекресленого червоною смужкою та звертатися з зауваженням до людей, які порушують заборону.
Поліція не матиме методів впливу на людей, які ослухаються заборони, їх не зможуть зупинити на вулиці, або оштрафували, але мер Вінсент Поль-Петі наголошує, що ухвалення такого рішення - це скоріше заклик до громадян.
- Водночас у США заборонили телефонні дзвінки за допомогою ШІ. Федеральна комісія з питань зв'язку США (FCC) оголосила, що відтепер дзвінки, здійснені голосом, згенерованим штучним інтелектом, є незаконними, після інциденту з президентом США Джо Байденом, який нібито закликав мешканців Нью-Гемпширу не голосувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе