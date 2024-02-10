У Франції в одному з містечок заборонили користуватися смартфонами у громадських місцях

Про це пише The Guardian.

Вказано, що у містечку Сен-Порт проживає менш ніж дві тисячі людей, у голосуванні взяли участь 277. З них 54% проголосували за заборону користуватися смартфонами та гаджетами у громадських місцях. Таким чином, діти та дорослі на вулицях, в парках, кафе та ресторанах не матимуть можливості використовувати телефони.

Власників магазинів, ресторанів та інших закладів закликали розклеїти зображення смартфона, перекресленого червоною смужкою та звертатися з зауваженням до людей, які порушують заборону.

Поліція не матиме методів впливу на людей, які ослухаються заборони, їх не зможуть зупинити на вулиці, або оштрафували, але мер Вінсент Поль-Петі наголошує, що ухвалення такого рішення - це скоріше заклик до громадян.