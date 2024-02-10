"Дзвонив" Байден і "закликав" не голосувати: у США заборонили телефонні дзвінки за допомогою ШІ
У четвер, 8 лютого, Федеральна комісія з питань зв'язку США (FCC) оголосила, що відтепер дзвінки, здійснені голосом, згенерованим штучним інтелектом, є незаконними, після інциденту з президентом США Джо Байденом, який нібито закликав мешканців Нью-Гемпширу не голосувати
Про це повідомляє New Atlas.
За два дні до президентських праймеріз у Нью-Гемпширі, 21 січня, до жителів штату почали надходити телефонні дзвінки, в яких президент Байден закликав їх залишитися вдома і приберегти свій голос для голосування на виборах у листопаді 2024 року. Безумовно, це був не справжній Байден, а робот, який говорив голосом, згенерованим штучним інтелектом.
У відповідь на це, 6 лютого Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) надіслала лист із вимогою припинити діяльність двох техаських компаній причетних до інциденту: Lingo Telecom та Life Corporation.
Через два дні FCC оголосила про одностайну підтримку декларативної постанови про те, що дзвінки, зроблені голосами, згенерованими ШІ, є "штучними", а отже, незаконними згідно з Законом про захист прав споживачів телефонних послуг (TCPA). Постанова набула чинності негайно в день її оголошення.
"Погані актори використовують голоси, згенеровані штучним інтелектом, у небажаних роботизованих дзвінках, щоб вимагати гроші у вразливих членів сім'ї, імітувати знаменитостей і дезінформувати виборців", - заявила голова FCC Джессіка Розенворсель. - Ми ставимо шахраїв, які стоять за цими робо-дзвінками, до відома. Генеральні прокурори штатів тепер матимуть нові інструменти для боротьби з цими шахрайствами та забезпечення захисту громадськості від шахрайства та дезінформації".
Тепер, перш ніж зателефонувати за допомогою голосу, згенерованого штучним інтелектом, шахрай повинен отримати письмову згоду людини, якій він дзвонить.
У день оголошення рішення про заборону роботизованих дзвінків, згенерованих штучним інтелектом, FCC випустила онлайн-посібник для споживачів, в якому розповіла їм про глибокі підробки та надала 12 порад, як уникнути шахрайства з використанням рободзвінків та роботекстів.
Відтепер порушникам закону доведеться платити великі штрафи за кожен дзвінок, і Комісія може вжити заходів для блокування дзвінків від операторів зв'язку, які сприяють роботам-дзвінкам. Крім того, TCPA дозволяє окремим споживачам або організаціям подавати позови проти роботів-дзвінків для відшкодування збитків за кожен небажаний дзвінок.
- 6 лютого компанія Meta оголосила, у соцмережах facebook, instagram та treads, якими вона володіє, позначатимуться світлини, що були створені за допомогою штучного інтелекту.
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