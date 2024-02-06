У facebook, instagram та trеаds позначатимуть зображення, створені завдяки штучному інтелекту
Компанія Meta оголосила, у соцмережах facebook, instagram та treads, якими вона володіє, позначатимуться світлини, що були створені за допомогою штучного інтелекту
Про це йдеться в повідомленні Meta.
"Ми співпрацюємо з галузевими партнерами, щоб узгодити загальні технічні стандарти, які сигналізують про те, коли вміст було створено за допомогою ШІ. Ці стандарти дадуть нам змогу позначати створені штучним інтелектом зображення, які користувачі публікують у facebook, instagram і threads", - заявила компанія.
Meta стверджує, що найближчими місяцями мітки застосовуватимуться мовами, які підтримуються кожним застосунком.
Водночас компанія нагадала, що протягом кількох років використовує системи штучного інтелекту, аби захистити користувачів її програм.
"Протягом кількох років ми використовуємо системи ШІ, щоб захистити наших користувачів. Наприклад, ми використовуємо штучний інтелект, щоб виявляти та усувати висловлювання мовою ворожнечі та інший вміст, який порушує нашу політику", - зазначили в повідомленні.
- 22 січня у Meta заявили, що соціальні мережі instagram та facebook запропонують європейським користувачам більше можливостей для використання платформ, що відкриє нові функції, щоб відповідати вимогам Закону Європейського Союзу про цифрові ринки (DMA).
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