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Головна Технології У Meta заявили, що користувачі Instagram та Facebook отримають більше можливостей

У Meta заявили, що користувачі Instagram та Facebook отримають більше можливостей

22 січня, 2024 понедiлок
14:25
Технології

У понеділок, 22 січня, у Meta заявили, що соціальні мережі Instagram та Facebook запропонують європейським користувачам більше можливостей для використання платформ, що відкриє нові функції, щоб відповідати вимогам Закону Європейського Союзу про цифрові ринки (DMA)

Про це повідомляє Reuters.

Після того, як Google оголосив про свої зусилля щодо дотримання нових технологічних правил ЄС, які можуть зашкодити доходам деяких компаній, найбільші у світі соціальні мережі стали останніми, хто вніс зміни, щоб відповідати вимогам DMA.

Згідно з повідомленням Meta, протягом наступних кількох тижнів користувачі отримуватимуть сповіщення про те, що вони можуть вибрати, чи хочуть вони ділитися своєю інформацією з іншими сервісами, відкриваючи нову вкладку.

Відповідно до угоди DMA, яку Meta повинна буде виконати до 7 березня, компанії зобов'язані ставитися до власних послуг і продуктів аналогічно тому, як вони ставляться до послуг і продуктів конкурентів.

  • 9 січня стало відомо, що компанія Meta ввела нові засоби захисту вмісту для підлітків, зокрема в соціальних мережах Facebook та Instagram.
Теги:
Світ
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