У Meta заявили, що користувачі Instagram та Facebook отримають більше можливостей

Про це повідомляє Reuters.

Після того, як Google оголосив про свої зусилля щодо дотримання нових технологічних правил ЄС, які можуть зашкодити доходам деяких компаній, найбільші у світі соціальні мережі стали останніми, хто вніс зміни, щоб відповідати вимогам DMA.

Згідно з повідомленням Meta, протягом наступних кількох тижнів користувачі отримуватимуть сповіщення про те, що вони можуть вибрати, чи хочуть вони ділитися своєю інформацією з іншими сервісами, відкриваючи нову вкладку.

Відповідно до угоди DMA, яку Meta повинна буде виконати до 7 березня, компанії зобов'язані ставитися до власних послуг і продуктів аналогічно тому, як вони ставляться до послуг і продуктів конкурентів.