Meta ввела додаткові засоби захисту контенту для підлітків

Про це повідомляє пресслужба Meta.

Так, тепер в Instagram і Facebook почнуть видаляти з підліткового контенту інформацію, де розповідають про самопошкодження. Зокрема, такі відео не рекомендуватимуть у Reels та Explore, навіть якщо ним поділиться хтось, на кого підписалися юні користувачі. Також у компанії приховуватимуть результати пошуку в Instagram, пов’язані із самогубствами, самопошкодженнями та розладами харчування.

"Тепер, коли люди шукатимуть терміни, пов’язані із самогубством, самоушкодженням і розладами харчової поведінки, ми почнемо приховувати ці пов’язані результати та спрямовуватимемо їх по допомогу до експертних ресурсів", - пояснили в Meta.

У корпорації запевняють, що підлітки, зареєстровані в їхніх соцмережах, мають найбільш обмежувальні налаштування контролю вмісту. Таку функцію вже застосовують до сторінок неповнолітніх користувачів, які тільки-но зареєструвалися в Instagram чи Facebook. Однак зараз Meta розширює контроль вмісту для підлітків, які приєдналися до соцмереж давніше. Керування рекомендаціями ("Контроль конфіденційного вмісту" в Instagram і "Зменшити" у Facebook) не дозволять натрапити на потенційно конфіденційний вміст або облікові записи.

"Meta розвиває свою політику щодо контенту, який може бути більш делікатним для підлітків, що є важливим кроком у створенні платформ соціальних медіапросторів, де підлітки можуть спілкуватися та проявляти творчість відповідно до віку. Ці правила відображають поточне розуміння та рекомендації експертів щодо безпеки та благополуччя підлітків. Зміни дають хороші можливості для батьків поговорити зі своїми підлітками про те, як орієнтуватися на складні теми", - розповіла психологиня Північно-східного університету доктор Рейчел Роджерс.

Натомість у стрічці продовжуватимуть рекомендувати контакти експертних організацій для молоді.

"Зараз ми починаємо впроваджувати ці зміни для підлітків віком до 18 років, у найближчі місяці вони будуть повністю запроваджені в Instagram і Facebook", - додали в Meta.