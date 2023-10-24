Депресія, тривога та безсоння: США подали до суду на Instagram

Про це пише Reuters.

У судовому позові, поданому 24 жовтня до федерального суду Окленда, 33 штати, включаючи Каліфорнію та Іллінойс, заявили, що Meta неодноразово вводила громадськість в оману щодо серйозної небезпеки своїх платформ і свідомо вводила в залежність маленьких дітей і підлітків.

"Дослідження показали, що використання молодими людьми соціальних медіаплатформ Meta пов’язане з виникненням депресії, тривоги, безсоння, втручання у навчання та повсякденне життя та багатьма іншими негативними наслідками", – йдеться у скарзі.

Цей позов є останнім у серії судових позовів проти компаній та соціальних мереж.

"Meta використала потужні та безпрецедентні технології, щоб залучити та зловити в пастку молодь і підлітків. Їхній мотив - прибуток", - зазначено у скарзі.

Своєю чергою Мета у відповідь на це заявила, що намагалася зробити інтернет безпечним для молоді.

"Ми розчаровані тим, що замість того, щоб продуктивно працювати з компаніями по всій галузі, щоб створити чіткі, відповідні віку стандарти для багатьох додатків, якими користуються підлітки, генеральні прокурори обрали цей шлях", — йдеться в заяві Meta.