Оголосили довгий список Міжнародної букерівської премії 2025 року

Перелік опублікували на сайті The Booker Prizes.

У цьогорічному лонглісті опинилися "і незнайомі голоси, і номінант уп’яте", сміливі розповіді про переміщення та інвалідність, напівавтобіографія та спекулятивна фантастика.

"Перекладна художня література — це не елітарний чи розріджений культурний простір, який потребує експертних знань; це повна протилежність. Це різноманітні історії звідусіль, для всіх", - зазначив голова журі Міжнародної букерівської премії 2025 року Макс Портер.

Лонгліст виглядає наступним чином:

The Book of Disappearance ("Книга зникнення") Ібтісам Азем, переклад — Сінан Антун;

On the Calculation of Volume I ("Про розрахунок обсягу I") Сольвей Бале, переклад — Барбара Дж. Хавеланд;

There’s a Monster Behind the Door ("За дверима ховається монстр") Ґаель Бельм, переклад — Карен Флітвуд та Лаетіція Сен-Лубер;

Solenoid ("Соленоїд") Мірчі Кертереску, переклад — Шон Коттер;

Reservoir Bitches ("Стерви з резервуара") Далія де ла Серда, переклад — Гізер Клірі та Джулія Санчес;

Small Boat ("Маленький човен") Венсана Делакруа, переклад — Гелен Стівенсон;

Hunchback ("Горбань") Сао Ічікава, переклад — Поллі Бартон;

Under the Eye of the Big Bird ("Під оком великого птаха") Хіромі Кавакамі, переклад — Аса Йонеда;

Eurotrash ("Євротреш") Крістіана Крахта, переклад — Даніель Боулз;

Perfection ("Досконалість") Вінченцо Латроніко, переклад — Софі Г’юз;

Heart Lamp ("Світильник серця") Бані Муштак, переклад — Діпа Бгасті;

On a Woman’s Madness ("Про жіноче божевілля") Астрід Ремер, переклад — Люсі Скотт;

A Leopard-Skin Hat ("Капелюх із леопардової шкіри") Анн Серр, переклад — Марк Гатчінсон.

13 творів досліджують широкий спектр дивовижних людських емоцій – пережитих і вигаданих, переказаних сміливо й правдиво.

"Інколи карколомні, інколи смішні, це досвіди людей, які перебувають на маргінесі суспільства або стали невидимими тими, хто посідає владні позиції. Це досвід вашого найближчого сусіда або пересічної людини на іншому кінці світу. Розказані дуже різними способами, вони є історіями виживання: переживання особистої та політичної історії; виживання в межах тіла чи спільноти; боротьба за своє життя; боротьба з майбутнім і минулим. Події книги можуть здатися близькими чи за мільйони миль від вашого власного життя, але переживання та емоції, зафіксовані авторами та перекладачами довгого списку, впізнає будь-хто в будь-якій точці світу: любов, горе, страх, лють, радість тощо", - зазначили у The Booker Prizes.

