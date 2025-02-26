"Про демобілізацію не йшлося": нардеп Федієнко розповів, що Міноборони не подавало в парламент жодних пропозицій

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Він пояснив, що консультаційні зустрічі з робочою групою Міністерства оборони були - вони пропонували три типи законопроєктів, які стосувалися більшої частини механізму ротації і відновлення, але, як каже нардеп, "про демобілізацію у цих законопроєктах мови не йшло".

"Тому станом на зараз у Комітеті з національної безпеки, оборони та розвитку немає жодної законодавчої позиції від Міністерства оборони. Ті, що про ротацію також поки ще не надійшли, бо над ними ще Міністерство оборони працює. Ми надали свої відповіді зауваження пропозиції від Комітету у рамках робочої групи, але поки що фідбек ми не отримали", - додав Федієнко.