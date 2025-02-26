"Про демобілізацію не йшлося": нардеп Федієнко розповів, що Міноборони не подавало в парламент жодних пропозицій
Станом на кінець лютого 2025 року ні в комітет, ні в парламент пропозиції Міністерства оборони щодо законопроєкту про демобілізацію не були надані
Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Він пояснив, що консультаційні зустрічі з робочою групою Міністерства оборони були - вони пропонували три типи законопроєктів, які стосувалися більшої частини механізму ротації і відновлення, але, як каже нардеп, "про демобілізацію у цих законопроєктах мови не йшло".
"Тому станом на зараз у Комітеті з національної безпеки, оборони та розвитку немає жодної законодавчої позиції від Міністерства оборони. Ті, що про ротацію також поки ще не надійшли, бо над ними ще Міністерство оборони працює. Ми надали свої відповіді зауваження пропозиції від Комітету у рамках робочої групи, але поки що фідбек ми не отримали", - додав Федієнко.
- У законопроєкті, який має визначити умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби, основну увагу зосереджено на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Щодо демобілізації ведуться дискусії, повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко.
- На початку січня перший заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк заявив, що для доопрацювання та передачі у Верховну Раду законопроєкту про демобілізацію потрібно ще хоча б 3 місяці.
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