Злочин проти людяності: чому Росія так поспішає проводити примусову паспортизацію в ТОТ

"Еспресо" розповість, до яких методів вдається Росія, аби змусити жителів окупованих територій стати "громадянами РФ" та для чого це робиться.

У статті ви прочитаєте:

Що таке примусова паспортизація

Які закони порушує Росія

Яка мета паспортизації

До яких методів вдаються окупанти, аби пошвидше провести примусову паспортизацію

Як реагує Україна

Що таке примусова паспортизація

Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України — це процес, за яким Росія намагається видавати свої паспорти жителям тимчасово окупованих територій України, порушуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Це є одним з елементів війни, яку Росія веде проти України з 2014 року.

У липні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє оформляти громадянство РФ у спрощеному порядку для всіх громадян України. Згідно з документом, звернутися за отриманням російського громадянства можуть усі громадяни України та "особи без громадянства, які постійно проживають на її території". Раніше громадянство РФ у спрощеному порядку видавали мешканцям самопроголошених квазідержавних утворень "ДНР" та "ЛНР", а також анексованого Криму.



Які закони порушує Росія

Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України, які гарантуються міжнародним правом, в тому числі Будапештським меморандумом 1994 року, який Росія підписала.

Росія порушує права людини та гуманітарне право, здійснюючи примусову паспортизацію, яка є формою колективного покарання, дискримінації та переслідування за національною приналежністю. Також Росія порушує право людини на свободу руху, освіту, медичну допомогу, соціальний захист тощо.

Росія порушує законодавство України, яке не дозволяє громадянам України мати подвійне громадянство, а також передбачає кримінальну відповідальність.

Росія може обґрунтовувати й застосовувати низку примусових заходів, які міститимуть ознаки таких міжнародних злочинів, передбачених Римським статутом Міжнародного кримінального суду, як злочини проти людяності та воєнні злочини:

умисне заподіяння сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень чи шкоди здоров’ю;

умисне позбавлення військовополоненого або іншої особи, що перебуває під захистом, права на справедливе й нормальне судочинство;

незаконна депортація або переміщення чи незаконне позбавлення волі;

переміщення, прямо чи опосередковано, окупаційною державою частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію чи депортація або переміщення всього або частини населення окупованої території у межах чи за межі цієї території;

оголошення скасованими, призупиненими або недопустимими в суді прав та позовів громадян ворожої сторони;

примушення громадян ворожої сторони до участі у воєнних діях проти їхньої власної країни, навіть якщо вони перебували на службі воюючої сторони до початку війни;

посягання на людську гідність, зокрема образливе і таке, що принижує, поводження.

Для чого Росія проводить примусову паспортизацію

Метою цього процесу є легітимізація анексії Криму, окупації Донбасу та нових окупованих територій після повномасштабного вторгнення, створення передумов для втручання Росії в справи України, зміна демографічної ситуації на окупованих територіях, а також зниження шансів на повернення цих територій під контроль України.

Як повідомляють у громадській мережі "Опора", очевидними причинами примусової паспортизації є збір персональних даних для посилення контролю окупаційної влади, що дозволяє ефективніше тероризувати населення та зменшувати зв’язок України з її громадянами. Враховуючи втрати, яких завдають окупантам Збройні Сили України, облік і формальне прийняття до громадянства РФ полегшує можливості мобілізації населення та примушення їх до участі у війні.

Як відбувається паспортизація

Фото: gettyimages

Російські окупанти застосовують різні методи та залякування, щоб спонукати мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів.

Деякі з них такі:

Використання пропаганди та дезінформації, щоб переконати людей, що російський паспорт дасть їм більше прав, можливостей та соціальних гарантій, ніж український.

Застосування адміністративного тиску та шантажу, щоб змусити людей отримати російський паспорт або погрожувати їм позбавленням роботи, житла, освіти, медичної допомоги, пенсії тощо.

Використання фізичної сили та насильства, щоб перешкоджати людям використовувати українські документи, вилучати їх або знищувати, залякувати або карати тих, хто висловлює протест проти примусової паспортизації.

До прикладу, у матеріалі DW йде мова про жінку з Запоріжжя, якій російські окупанти пригрозили забрати у неї дітей, якщо вона не погодиться стати "громадянкою Росії".

Все більше інформації про примус українських жителів до паспортизації звучить у ЗМІ. Так, у вересні 2023 року Центр національного спротиву повідомив, що людям, що не мають паспорта РФ, відмовляють у наданні медичної допомоги. Зазначається, що окупанти почали відмовляти місцевим жителям у наданні медичної допомоги без наявності медичного страхування. Останнє можна отримати лише з російським паспортом.

За інформацією того ж таки Центру спротиву, за відмову від російського паспорта жителів тимчасово окупованих територій позбавлятимуть місця праці. Окупаційні адміністрації заявили працівникам бюджетної сфери, що всі вони мають отримати російський паспорт. В іншому випадку вони не зможуть далі працювати. Також їх змушують відмовитися від українського громадянства. Крім того, загарбники не пускають українців у центри зайнятості. Потрапити туди можна буде лише за наявності паспорта РФ.

Фото: gettyimages

У Генштабі ЗСУ також неодноразово повідомляли про погрози окупантів каральними діями у разі відсутності паспорта РФ. До прикладу, у березні 2023 року була інформація, що на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

У Каховці окупанти здійснювали поквартирні та побудинкові обходи. Проводили перепис населення та чинили психологічний тиск, примушуючи мешканців до паспортизації. Також ворог погрожував українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.

Також російські окупанти позбавляють грошової допомоги одиноких матерів, які не отримали російський паспорт.

1 вересня Центр національного спротиву повідомив, що до навчання не допускають старшокласників. Так, на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ. В учнів було 10 днів, аби "виправити ситуацію" й лише тоді вони могли бути допущені до занять.

Раніше повідомлялося, що окупанти пробують й інші методи. До прикладу, на окупованих територіях за отримання паспортів РФ 14-річним підліткам Росія обіцяла "виплати материнського капіталу".

Також у вересні 2023 року керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила про мобілізацію людей з ТОТ (тимчасово окупованих територій), які мають російські паспорти.

"Намагаються збирати так звані загони територіальної оборони, переконуючи місцевих, що вони будуть потрібні тільки на цій території", – розповіла Гуменюк.

Крім цього, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські загарбники видають підприємствам на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Херсонської областей “мобілізаційні плани”:

"Для проходження "військової служби" в російській армії окупанти, за наявними даними, "кличуть" жителів тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Цього разу, за інформацією медіа, вони видають підприємствам на ТОТ "мобілізаційні плани". У них зазначають кількість людей, яких мають скерувати до служби в армії ворога. Окрім цього, в окупованих громадах Запоріжжя створюються "воєнкомати" та центри набору на контрактну службу. Також на ТОТ розсилають SMS-повідомлення із пропозицією долучитися до армії РФ".



Реакція України

Фото: ГУР

Україна засуджує примусову паспортизацію РФ в ТОТ як порушення прав людини та міжнародного права; не визнає російські паспорти, видані жителям окупованих територій, і не вважає їх підставою для втрати українського громадянства.

Україна також не збирається карати тих, хто був змушений отримати російський паспорт під загрозою депортації, конфіскації майна або інших наслідків. Крім того, Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, щоб припинити цю агресивну політику.

Проте, у 2022 році Мінреінтеграції підготували законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях, а саме у випадках:

Набуття громадянства та/або отримання паспорта РФ державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради

Пропаганда, публічні заклики, примушування до отримання громадянства або паспорта держави-агресора

Обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта РФ.

У 2023 році віцепрем’єрка Ірина Верещук уточнила, що вимушене отримання паспорта для порятунку свого життя не є злочином. Якщо ж людина отримала паспорт і колаборує або вчиняє інші неправомірні з точки зору українського законодавства дії, то правова оцінка цьому надаватиметься у свій час уповноваженими на це органами.