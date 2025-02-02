Атака РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: у лікарні помер поранений 18-річний юнак

Про це повідомив в.о міського голови Сум Артем Кобзар.

"Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня", - написав він.

Хлопець був випускником школи №17. Після обстрілу юнак перебував у лікарні у критичному стані.

Таким чином наразі кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу зросла до 11.