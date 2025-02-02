Трамп, ймовірно ще гнівається на Зеленського, але все ж почав його поважати, - Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо президента Зеленського, Трамп дав зрозуміти, що не повністю йому довіряє. Він охарактеризував його як справжнього шоумена, зазначивши, що той вміло витягує значні фінансові ресурси від уряду Сполучених Штатів. Як на мене, Трамп досі злий через те, що його перший імпічмент став наслідком розмови, яку він мав із президентом Зеленським. Трамп вважав, що може залякати Зеленського, щоб той надав негативну інформацію про Хантера Байдена і Джо Байдена. Коли Зеленський відмовився, розмова просочилася в мережу, і склалося враження, що Трамп намагався його шантажувати. В результаті Трамп потрапив у серйозні неприємності. Водночас думаю, що глибоко всередині Трамп почав більше поважати Зеленського саме тому, що той не піддався тиску", - пояснив Брайза.

Дипломат зауважив, що Дональд Трамп не дуже поважає іноземних лідерів, які поводяться підлесливо. Зокрема, Брайза вказав на поведінку Віктора Орбана.

"На відміну від Віктора Орбана, який під час візиту до Мар-а-Лаго засипав Трампа перебільшеними похвалами, Зеленський відмовився грати за його правилами. Трамп, безумовно, любить компліменти, але він не поважає іноземних лідерів, які перегинають палицю та поводяться надто підлесливо", - додав він.