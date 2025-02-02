Королі, вбивчі письменники та рослини-прибульці – 5 книг про владу

Брюс Буено де Мескіта. Винайдення влади. Королі, папи і розквіт Заходу. – К.: Лабораторія, 2025

Автор цього дослідження - професор політології Нью-Йоркського університету, який написав сімнадцять книжок, у тому числі "Посібник диктатора". Наразі ж його бентежить одна з найбільших головоломок історії: чому Захід став наймогутнішою цивілізацією у світі? Розв’язуючи її у своїй книжці "Винайдення влади", політолог Брюс Буено де Мескіта переносить читача у Середньовіччя, щоб розвінчати міф про те, що західні цивілізації "вільніші, багатші й менш насильницькі". "Я не маю на меті прославляти, принижувати чи заперечувати досягнення Європи, - попереджає автор. - Радше хочу пояснити їхню причину: стратегічно прораховані маневри пап і королів. Для цього ми розглянемо винятковість Заходу як продукт трьох договорів, підписаних у ХІІ столітті". Таким чином, використовуючи свій досвід політичного маневрування та теорії ігор, він демонструє, як домовленості між церквою та владою можуть змінити перебіг усієї європейської історії та стимулювати економічне зростання цілих регіонів. "Як же насправді конкуренція між папами й королями ще тисячоліття тому призвела до "винятковості" Європи? – запитують нас. - Відповідь - у цій книжці". Насправді це революційне дослідження перевертає звичайне уявлення про європейську культуру, релігію та расу та представляє переконливе нове бачення світової історії. У ньому демонструється, як завдяки обміну грошей на владу, церкви та глави європейських держав розділили світ на нижче та вище суспільство. Розповідається, як релігія відділилася від управління державами та чого це коштувало суспільству. А також показується, як одна малопомітна подія може змінити історичний розвиток цілого регіону. А іноді навіть всього світу.





Майкл Воткінс. 6 навичок стратегічного мислення. Як спрямувати свою організацію в майбутнє. – К.: Наш Формат, 2024

Стратегічне мислення, як підказує автор цієї книжки - це набір ментальних навичок, які керівники використовують для того, щоб розпізнавати потенційні загрози й можливості, а критичне мислення - це необхідний компонент і базова навичка для стратегічного мислення, яка сама собою не є достатньою. Складно? Утім, як переконує у своїй книжці "6 навичок стратегічного мислення" Майкл Воткінс, якщо прагнете керувати бізнесом - умійте стратегічно мислити й втілювати ідеї в життя. Тобто можна розробити найкращу у світі стратегію, але якщо люди не розуміють, навіщо всі ці зусилля і куди вони ведуть, вона марна. Тож автор книжки крок за кроком показує, як набути і використовувати ці навички на практиці. Загалом його дослідження – наче справжній посібник, який покращить ваші уміння розпізнавати нові виклики та згуртувати свою організацію для проактивних дій. Завдяки його порадам, аналізуючи реальні успіхи й невдачі топменеджерів світових корпорацій, ви навчитеся виявляти закономірності, створювати візію, яка надихатиме, а головне - переконливо впливати на людей. В умовах жорсткого й мінливого світу вам цілком безкоштовно пропонує опанувати уповні досяжну здатність спрогнозувати майбутнє й ефективно до нього підготуватися. Спробуєте чи ви й без того все знаєте? "Можливо, ви з тих небагатьох щасливців, які вже народилися стратегами, - погоджується автор. - Ви прийшли в цей світ із природними аналітичними здібностями, емоційним інтелектом і творчим потенціалом, потрібним для того, щоб стати видатним управлінцем. Та навряд чи це так. Однак не занепадайте духом! Бо стратегічне мислення - це вміння, яке можна розвинути. Так, вроджена здатність буде перевагою, але всі можуть досягти успіху. Просто потрібно знати, як розвиватися, бути дисциплінованим і сумлінно працювати".





Кемі Неквапіл. Влада: посібник для жінок з життя і керування без вибачень. – К.: Книголав, 2024

Авторка цієї книжки – тренерка з етичного коучингу, блогерка, письменниця - росла у п'яти пар прийомних білих батьків, але, незважаючи на складне дитинство, вирішила допомагати іншим жінкам. Загалом "Влада для жінок" Кемі Неквапіл - трансформаційний гайд для жінок, які хочуть стати сильнішими в суспільстві, де влада часто використовується як інструмент залякування та упокорення. Авторка вчить ефективно використовувати внутрішню силу, спираючись на історії з власного життя. Це наче розмова зі старшою сестрою, яка вже подолала всі труднощі та готова поділитися своєю мудрістю. У книжці порушуються складні питання: як ми трактуємо владу та що означає "бути сильною" у світі, де жіночність іноді розглядається як слабкість? Адже влада навчить вас ухвалювати рішення, орієнтуючись на власні потреби та моральний компас, а не на думку людей навколо. Ви опануєте мистецтво життя без вибачень і зможете відчувати, розвивати та застосовувати свою внутрішню силу в реальних ситуаціях. Тож авторка використовує глибокі життєві приклади, щоб продемонструвати: сила - це не про боротьбу, а про гармонію.

Саша Павлова. Вбивчі письменники. – К.: Уроборос, 2024

На тій вечірці, як розповідається в одній з історій цієї моторошної книжки, дехто зі старих друзів головного героя пригадує, що колись, ще у 40-х, у Техасі подібне вже відбувалося. Щоправда, того разу ніхто не постраждав. Але "Вбивчі письменники" Саші Павлової не вийшли б друком і не захоплювали б увагу того, хто полюбляє трукрайм, якби це було так. Тому готуйтеся, якщо ви не проти дізнатися про темні сторони літературного світу. Хоч би й у продовженні історії про вищезгадану вечірку. "Джоан сама зголосилася бути партнеркою Вільяма і поставила на голову склянку з джином. Барровз дістав свій пістолет 38-го калібру і зробив єдиний постріл - точнісінько в голову Джоан. І хоч швидка допомога домчала дуже скоро, врятувати жінку не вдалося. Через дві години матері двох дітей, молодшій з яких не виповнилося й 5 років, констатували смерть. їй було лише 28 років". Загалом це книга про 24 авторів, чиї історії вийшли далеко за межі фантазії і стали частиною кримінальних хронік. Канібалізм, серійні вбивства, злочини проти близьких, приховування злочинів, вбивства випадкові та навмисні. Кожна історія - це своєрідне розслідування, де ви крок за кроком вивчаєте факти, аналізуєте докази та намагаєтеся зрозуміти, що змусило людину перейти точку неповернення. "Під час першого допиту Вільям Барровз не приховував від поліції жодних деталей інциденту. Він був у розпачі й сам не міг повірити, що скоїв таку фатальну дурницю". Чи це справді так, а чи не дуже, можна дізнатися, ознайомившись, як то кажуть, з деталями й подробицями слідства.





Олексій Коваленко. Рослини-прибульці. Як борщівник та амброзія захоплюють Землю. – К.: Віхола, 2024

Питання першості на Землі залишається відкритим, і якщо недавно ми писали про захоплення людьми влади на планеті, чим можуть бути невдоволені ті ж мурахи або секвої, то нині мова про ще одних представників нашої войовничої флори. Бо хоч які вони беззахисні на вигляд, але не тільки в книжці "Рослини-прибульці" Олексія Коваленка легко долають простір та час, а під натиском їхніх армій падають цілі континенти. Тож невинна, на перший погляд, лобода чи волошка, як нагадує автор, може виявитися ще тим загарбником. І вже за якийсь час ви просто не впізнаєте ані свій садочок, ані поле у бабусиному селі. Тендітні рослинки прориваються навіть через асфальт та захоплюють усе на своєму шляху, не надто дбаючи про те, що росло на цій території до них. Одна мить і доведеться шукати в бюджеті зайвий мільярд, щоб нівелювати завдану шкоду. Тож як північноамериканський клен захопив Україну? Чому не варто забігати в зарості борщівника голяка? Чим небезпечна водяна чума, що у квіткових магазинах маскується під мімозу та ромашки та який вид може зруйнувати фундамент вашого будинку? Особливості таких рослин-загарбників та механізми боротьби з ними, включаючи приготування їжі, описує відомий автор своїй новій книжці. Варто додати, що він працює в Національному науково-природничому музеї НАН України, а також веде блог і Youtube-канал "Довколаботаніка" й сторінку "Ботанік у кедах".