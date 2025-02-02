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OPINION

Стара пісня старої ж Європи

Юрій Богданов
2 лютого, 2025 неділя
08:04
Погляд

В ЄС обговорюють питання повернення постачань газу з Росії як частину угоди з Україною. Але більшість проти

Зміст

Прихильники ідеї кажуть, що відновлення роботи трубопроводів може допомогти врегулювати відносини з Москвою та скоротити витрати на електроенергію.

Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу в ЄС як частину потенційного врегулювання війни. Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для впровадження та підтримки припинення вогню. (Ахахаха які ж ідіоти, лол, - авт.).

Але висунення ідеї відновлення постачань російського газу в Європу, навіть у попередніх дискусіях уже викликало негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС. Троє офіційних осіб, проінформованих про переговори, сказали, що цю ідею підтримали деякі німецькі та угорські офіційні особи за підтримки інших столиць, які бачили в ній спосіб зниження європейських витрат на енергоносії. Відновлення експорту в Європу значно підвищить доходи Москви. До війни потоки через трубопроводи з Росії становили близько 40 відсотків від загального обсягу постачань ЄС, причому Німеччина була найбільшим імпортером. 

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Ідеї відновлення продажів російського газу трубопроводами викликало обурення дипломатів із деяких східноєвропейських країн, які протягом останніх трьох років працювали над зменшенням кількості російської енергії, що імпортується до блоку.

"Це божевілля", — сказав один із чиновників. "Наскільки ми могли бути дурними, щоб навіть думати про це як про варіант?" (Амінь!, - авт.).

Пожвавлення дебатів щодо продажу газу викликало неспокій у деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання газу з європейськими компаніями. Вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їх продукцію неконкурентоспроможною.

Тому позиція Трампа щодо цієї ідеї буде важливою. З одного боку, Трамп зажадав "найшвидшого припинення війни", що викликало дискусії в західних столицях щодо елементів, необхідних для тривалої угоди з Москвою. З іншого, — він пригрозив ЄС тарифами, якщо Європа не купуватиме більше зрідженого природного газу з Америки, який дорожчий, ніж трубопровідний газ.

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Один із високопосадовців Європейської комісії з питань енергетики Дітте Юуль Йоргенсен цього тижня перебуває в США на зустрічі з експортерами СПГ для переговорів, які стосуватимуться довгострокових потенційних постачань. Заявлена ​​мета ЄС — позбавити енергетичну систему блоку від усього російського викопного палива до 2027 року. Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен має представити план досягнення цієї мети в березні. Але скрутне становище важкої промисловості ЄС збільшило потребу європейських країн у джерелах дешевшої енергії. Ціни на газ у Європі зазвичай у три-чотири рази вищі, ніж у США.

У 2024 році газ із Росії по трубах становив близько 10 відсотків від загального обсягу постачань, але зменшився вдвічі після того, як у січні закінчився транзитний контракт, який дозволяв надходити до ЄС через Україну. Інша труба, що постачає російський газ до блоку, – це "Турецький потік" через Туреччину, який забезпечує Угорщину приблизно 7,5 мільярдами кубометрів газу. Будапешт разом із проросійським урядом Словаччини лобіювали в ЄС, щоб натиснути на Україну, щоб вона відновила транзит газу.

"Зрештою, усі хочуть знизити витрати на енергію", — сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Від себе додам, що всі знають правильне розв'язання енергетичної проблеми Європи — атомна енергія. Але нафтогазове лобі у всіх його проявах надто довго було надто сильним.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

 

Теги:
Новини
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Економіка
Росія
газ
Європа
нафта
газопровід
Дональд Трамп
США
Енергетика
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