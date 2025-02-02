СБУ затримала одесита, який шпигував за кораблями ЗСУ біля морського порту

Про це інформує пресцентр СБУ.



Зазначається, що від російських кураторів одесит отримав додаткове завдання - виявити вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.



Для збирання розвідданих він об’їжджав узбережжя на власному авто, приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон. Зібрані відомості чоловік месенджером передавав своєму російському куратору. Його особу та інші персональні дані вже встановлені.

Як встановило слідство, окупанти планували використати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе.



Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання в Одесі. Під час обшуків у помешканні затриманого виявили мобільний телефон та комп’ютер, які той використовував для комунікації з ФСБ.



За даними слідства, зрадником виявився 37-річний безробітний одесит, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах.



Йому повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.