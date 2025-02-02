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Головна Кримінал Батько зі старшим сином з-за кордону замовили викрадення молодшого сина у Запоріжжі, щоб заволодіти його криптогаманцем з $500 тис.

Батько зі старшим сином з-за кордону замовили викрадення молодшого сина у Запоріжжі, щоб заволодіти його криптогаманцем з $500 тис.

Ксенія Золотова
2 лютого, 2025 неділя
08:28
Кримінал

Правоохоронці викрили планування викрадення мешканця Запоріжжя. Батько та старший брат, які знаходяться за кордоном, замовили його, щоб отримати його криптогаманець із сумою у з $500 тис.

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, батько зі старшим сином, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, на ґрунті фінансових розбіжностей, вирішили замовити викрадення молодшого сина, який займався криптовалютою.

Для цієї задачі вони підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя. За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти, піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є $500 тис.

В подальшому злочин відбувався під контролем правоохоронців. Виконавці інсценували викрадення потерпілого та надіслали старшому брату його закривавлені фото. Після отримання фото батько зателефонував своїй колишній дружині з проханням допомогти звільнити їхню дитину, але за однієї умови - треба віддати флешку і перерахувати гроші зловмисникам за звільнення.

Після отримання фотодоказів замовники передали "виконавцю" другий транш за виконану роботу. 

Наразі вирішується питання про повідомлення батьку та старшому сину про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України). Готуються матеріали для оголошення їх в розшук.

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Теги:
Новини
Україна
Запоріжжя
криптовалюта
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