Залужний пропонував наступати на Білгород ще у 2022 році, але його не підтримали, - ексрадник Назаров

Про це Назаров розповів в інтерв’ю BBC Україна.

За його словами, Залужний висунув ідею наступу на Білгородщину на одній із нарад в РНБО.

Колишній головнокомандувач нібито оголосив план, згідно з яким спершу треба було стабілізувати лінію фронту на Донбасі, не проводячи там активних наступальних дій. Потім проводити операції з ураження об’єктів у Криму та операції в глибині території Росії, зокрема для ураження енергетичних об’єктів.

Наступним етапом, за планом Залужного, мало б бути перенесення бойових дій на територію ворога, а саме на стик Курської та Білгородської областей. Також нібито пропонували оточити або блокувати Білгород, щоб позбавити росіян можливості завдання ударів по Харкову і створити загрозу постачання для російського угруповання на Донбасі.

Відповідаючи на питання, чому цю операцію не реалізували, ексрадник Залужного відповів, що це "питання політичне".

"Достатньо було прийняття політичного рішення. Коли рішення приймається, політичне рішення, тоді уже деталізуються конкретні напрямки дій і рубежі по часу і по місцю. Ці пропозиції були озвучені", - зазначив Назаров.

Він додав, що у нього самого склалося враження, що у 2022 році пропозиції Залужного нікого не зацікавили, однак п’ять складників, які тоді пропонували, начебто зараз реалізовують на Курщині.