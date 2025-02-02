Зрубали столітні дуби в Чорнобильському заповіднику на майже 60 млн грн: на Київщині судитимуть злочинну групу

Про це інформує пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП "Північна Пуща", яке належить до Чорнобильського заповідника. До реалізації умислу він залучив правоохоронців та трьох цивільних, яким видав спеціальні перепустки на територію заповідника.

Загальна сума збитків внаслідок незаконної порубки деревини становить понад 59 млн грн.

За даними ДБР, чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад сторічні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів.

Також на підготовчому судовому засіданні буде вирішуватись щодо передачі в АРМА вилученої деревини на суму понад 5 млн грн.