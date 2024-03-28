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Зрубали 100-річні дуби у Чорнобильському заповіднику на 60 млн грн: ДБР викрило посадовців держпідприємства

28 березня, 2024 четвер
10:10
Кримінал ДБР викрило злочинну групу посадовців, яка зрубала 100-річні дуби на 60 млн грн у Чорнобильському заповіднику

В. о. директора держпідприємства "Північна Пуща" разом зі спільниками організував незаконну рубку дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що вирубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП "Північна Пуща", яке належить до Чорнобильського заповідника голова держпідприємства організував у грудні 2023 р. 

До плану він залучив трьох спільників та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника. 

Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, де росли дуби, яким понад 100 років. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів прийому деревини, де її продали на підставі фіктивних документів.

Фото: Державне бюро розслідувань

Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн.

Виконувачу обов’язків директора держпідприємства "Північна Пуща", співробітнику правоохоронного органу та трьом цивільним повідомлено про підозри у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Також за результатами проведених обшуків вилучено понад 350 куб м зрізаної деревини, яку ділки не встигли продати.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло залучених до оборудки осіб.

  • 2 жовтня 2023 року стало відомо, що злочинна група з семи мешканців Одеської області задля збагачення вирубували дерева, які занесені до Червоної книги, в ботанічному заказнику "Павлівський".
Теги:
Відео
Україна
Чорнобиль
ДБР
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