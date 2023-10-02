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Головна Кримінал На Одещині викрили ОЗУ, яке вирубувала ботанічний заказник з червонокнижними деревами

На Одещині викрили ОЗУ, яке вирубувала ботанічний заказник з червонокнижними деревами

2 жовтня, 2023 понедiлок
16:31
Кримінал

Злочинна група з семи мешканців Одеської області задля збагачення вирубували дерева, які занесені до Червоної книги, ботанічного заказника "Павлівський"

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, мешканець Роздільнянського району, що на Одещині, організував злочинну групу разом з посадовцем Захарівської ОТГ, екологом та співробітником Павлівського лісництва.

Там вважають, що задля збагачення на території ботанічного заказника "Павлівський" Захарівської ОТГ Одеської області злочинці вирубали лісовий масив "дубу пухнастого", який занесений до Червоної книги України.

"Організатора злочинної групи разом зі спільниками затримали під час рубки та вивезення чергової партії деревини", - йдеться в повідомленні.

На місці затримання та проживання підозрюваних правоохоронці провели обшуки, де виявили та вилучили понад 30 кубометрів дров та інші лісоматеріали, автомобіль КамАЗ, бензопили, сокири, мобільні телефони, чорнові записи.

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру сімом учасникам злочинної групи за незаконну вирубку дерев у захисних лісових насадженнях (ч. 4 ст. 246 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Офіс Генерального прокурора


 
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Суспільство
екологія
Одещина
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