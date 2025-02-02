Катування та смерті в'язнів Божковської колонії на Полтавщині: що встановило ДБР

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як стверджує слідство, працівники колонії жорстоко катували ув'язнених, через що ті помирали. Наразі задокументований щонайменше один такий випадок. Постраждалими були майже всі, хто вперше потрапляв до колонії.

За даними ДБР, новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації колонії.

Коли засуджені прибували до установи, їх змушували прибирати підлогу, а це знімали на відео. Якщо ті відмовлялись, то їх жорстоко били: руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували їм руки. Одному з ув'язнених так завдали понад 200 ударів.

П’ятьом посадовцям Божковської колонії повідомили про підозру у створенні організованої групи та катуваннях. Дії підозрюваного керівника угруповання кваліфікували як умисні тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає до 10 років за ґратами.

Торік у травні працівники ДБР викрили службовців виправної колонії на Полтавщині, які знущались та били ув’язнених. Їм повідомили про підозру.





