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ДБР викрило працівників виправної колонії на Полтавщині, які катували в'язнів

29 травня, 2024 середа
10:38
Кримінал

Працівники ДБР викрили службовців виправної колонії на Полтавщині, які знущались та били ув’язнених. Їм повідомили про підозру

Зміст

Про це повідомляють пресслужба Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

Працівники ДБР викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Підозри отримали 4 службові особи Держустанови "Божковська виправна колонія (№16)" у Полтавській області.

У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях.

Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які постраждали від протиправних дій службовців колонії, триває.

"Новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв", - повідомляють правоохоронці.

Задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого упродовж майже однієї години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском.

Фото: t.me/pgo_gov_ua


Зокрема слідство встановило, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу та знімали цей процес на відеокамеру. 

У разі відмови застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

Також у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів колонії. Експертиза відео підтвердила його справжність.

У матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження.

Чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомлено про підозру за частиною другою статті 127 (катування) Кримінального кодексу України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Проводиться робота щодо встановлення інших фактів катувань та збір доказів щодо причетності інших службових осіб колонії, в тому числі керівного складу.

"Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі", - додали слідчі.

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Теги:
Україна
Полтавщина
ДБР
Офіс генпрокурора
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