Катували і вбили цивільного: ГУР з Нацполіцією ідентифікували та оголосили підозри трьом російським офіцерам

Про це інформує ГУР.

За даними слідства, у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївщини росіяни застрелили 53-річного чоловіка, якого перед цим жорстоко катували.

"Факт убивства і катувань цивільного виявили слідчі Нацполіції України, які натрапили на відповідний аудіозапис перехоплення розмови російських військовослужбовців. Внаслідок співпраці ГУР МО та Нацполіції України було установлено особи воєнних злочинців - трьох офіцерів ЗС РФ, які на момент скоєння воєнного злочину перебували на території Снігурівського району Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

За вчинені злочини їм оголосили відповідні підозри. У ГУР наголосили, що на кожного воєнного злочинця чекатиме справедлива відплата.