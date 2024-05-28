Катували і вбили цивільного: ГУР з Нацполіцією ідентифікували та оголосили підозри трьом російським офіцерам
Троє російських військових на Миколаївщині катували, а потім застрелили цивільного чоловіка: ГУР та Нацполіція ідентифікували їх та оголосили підозри
Про це інформує ГУР.
За даними слідства, у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївщини росіяни застрелили 53-річного чоловіка, якого перед цим жорстоко катували.
"Факт убивства і катувань цивільного виявили слідчі Нацполіції України, які натрапили на відповідний аудіозапис перехоплення розмови російських військовослужбовців. Внаслідок співпраці ГУР МО та Нацполіції України було установлено особи воєнних злочинців - трьох офіцерів ЗС РФ, які на момент скоєння воєнного злочину перебували на території Снігурівського району Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
За вчинені злочини їм оголосили відповідні підозри. У ГУР наголосили, що на кожного воєнного злочинця чекатиме справедлива відплата.
- Раніше в Україні ідентифікували двох російських військових, які під час окупації Бучі вбивали цивільних людей. Їм оголосили підозри в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
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