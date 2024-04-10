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Двом російським військовим, які під час окупації Бучі вбивали цивільних, оголосили підозру

10 квітня, 2024 середа
16:12
Кримінал

В Україні ідентифікували двох російських військових, які під час окупації Бучі вбивали цивільних людей: їм оголосили підозри в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Слідство встановило, що в березні 2022 року командир самохідного-артилерійського дивізіону перебував поблизу одного з будинків на території міста Буча. Він, знаючи, що мешканці надають першу медичну допомогу пораненій жінці, відкрив по веранді будівлі, у якій вони були, прицільний вогонь з автоматичної зброї. Потім він зайшов на подвір'я та знову почав стріляти по цивільних. Під вогонь також потрапив чоловік, який був біля вхідних дверей. Від отриманих вогнепальних поранень люди померли на місці.

"Також встановлено, що в березні 2022 року інший військовий РФ - навідник 4-ї десантно-штурмової роти спустився до підвального приміщення житлового будинку в місті Буча, де ховалися цивільні. Він наказав їм здати мобільні телефони для перевірки. При цьому наказав одному з цивільних чоловіків зібрати телефони та винести їх на вулицю. Отримавши наказ, потерпілий попрямував до виходу з підвального приміщення", - йдеться у повідомленні. 

Коли чоловік виходив з підвалу, російський військовий почав у нього стріляти. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці.

"Всі місцеві жителі були цивільними, які не брали участі в збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства", - наголосили в Офісі генпрокурора. 

Російським військовим повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Раніше слідчі ідентифікували двох російських військових, які причетні до воєнних злочинів у Гостомелі на Київщині та у Чернігівській області. Вони розстрілювали цивільних та їхні автівки. 

Теги:
Україна
російська армія
Війна з Росією
окупанти
Буча
воєнні злочини Росії
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