Не боїться ні РЕБ, ні суворої погоди: що відомо про український дрон Raybird-3, що здатен залетіти за Уральські гори

Що таке Raybird-3

Raybird-3 (ACS-3) – це український безпілотний авіаційний комплекс класу "малий тактичний". Він призначений для довготривалих місій та пошуково-рятувальних операцій. Безпілотник має дві назви, тому що версію для цивільного використання називають Raybird-3 і вона має дещо обмежені можливості, порівняно з ACS-3 – розробкою, що постачається для ЗСУ.

Виготовляє безпілотники приватна компанія Skyeton. Авіаційна виробнича компанія була заснована групою інженерів і пілотів у 2006 році. "Скаетон" розробляв і постачав легкі спортивні літаки замовникам до Європи, Північної Америки та країн Близького Сходу. З 2019 року компанія має дозвіл на укладання контрактів за своїм новим основним профілем – постачання та розробка безпілотних авіаційних комплексів.

Стійка крил для систем розвідувальних безпілотних літальних апаратів Raybird-3 на виробничому підприємстві Skyeton, Фото: Getty Images

Розробка ACS-3 здійснювалась у рамках державного оборонного замовлення.

"Новий безпілотний комплекс розроблявся три роки і пройшов випробування у 2016-18 роках", – цитував "Мілітарний" у 2019-му директора компанії Миколу Топтуна. У липні того ж року розпочалось постачання комплексів Повітряним силам.

За кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ "Скаетон" готував свій безпілотник до виходу на ринок Європи. На той момент компанія вже постачала дрони в Африку та Азію, але відзначала "фантастичний попит у Європі на системи, які можуть довго літати та закривати великі території".

Можливості ACS-3

У вересні 2019 року безпілотник встановив рекорд України за тривалістю польоту. Політ Raybird-3 відбувався на Київщині і тривав більше доби. Про нього повідомляв, зокрема, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"У ході польоту безпілотник вагою у 21 кг знаходився у повітрі 24 години 31 хвилину. За цей час загальна довжина маршруту становила понад 2000 км. Приземлення пройшло 6 вересня о 10 годині – у штатному режимі, по-парашутному. Запас палива у баку безпілотного літака після приземлення був достатнім для того, аби перебувати у повітрі ще 1,5 години", – писав Згурець. Зараз, за даними виробника, тривалість польоту сягає 28 годин.

Тривалість перебування літака в повітрі – одна з головний особливостей ACS-3. У відоогляді БпЛА Згурець відзначає "унікальні можливості Raybird-3 для виконання операцій, що потребують тривалого перебування в повітрі". Йдеться про розвідувальні місії великої дальності, безперервне відстеження цілей, контроль водної акваторії та інші операції, що вимагають виняткової витривалості.

За один політ БпЛА, вагою 23 кг (з них 5 кг складає корисне навантаження) здатний подолати відстань 2500 км. Таким чином в радіусі дії безпілотника як об'єкти за Полярним колом (як-от аеродром Оленья) або міста за Уральськими горами, в Сибірі (напр. Омськ, Тюмень або Ханти-Мансійськ).

Оператор може безпосередньо керувати апаратом на відстані до 240 км. Крейсерська швидкість ACS-3 складає 120 км/год, а максимальна – 160 км.

Військова версія безпілотника має захист від засобів РЕБ і може виконувати польоти в авторежимі по запланованому маршруту.

"В умовах роботи РЕБ противника наш БПЛА буде продовжувати виконувати свою місію, але орієнтуватися у такому випадку він буде не на сигнал GPS, а на внутрішню цифрову карту, завантажену на борт літака, а також на інерціальну високоточну систему", – розповів Defense Express комерційний директор "Скаетону" Роман Княженко.

Якщо ворог заглушить безпосередньо канали зв’язку, то Raybird-3 має шумоподібні широкосмугові системи телеметрії та управління комплексом. Противнику важко буде визначити, на якій частоті працює дрон, також ACS-3 може "перестрибнути" на іншу частоту та продовжити політ. Навіть коли ворогу вдасться повністю перекрити канал зв’язку, то безпілотник продовжить виконувати місію, маршрут якої записаний ще при старті. Просто робитиме це на автопілоті, без зв’язку з оператором. Після польоту, по вказаних координатах, Raybird повертається самостійно.

Як працює Raybird-3

Розробники переконують, що, крім засобів РЕБ, український дрон може чудово протидіяти і суворій погоді та екстремальним температурам, гарантуючи успішне виконання місій.

Апарат запускається за допомогою механічної катапульти зі стартовою швидкістю 55 км/год, приземлення здійснюється за допомогою парашуту. Катапульту легко розкласти і скласти в транспортні ящики. Вона дає можливість запускати апарат в будь-який час доби, навіть з найскладнішого рельєфу та при сильному вітру, де інші системи вертикального зльоту та посадки (VTOL) можуть не впоратися.

Raybird-3, Фото: Getty Images

"Автоматизований зліт та посадка, а також складання за 25 хв без інструментів роблять Raybird незамінним в операціях, де час має вирішальне значення", – презентує дрон Skyeton. Також дуже швидко (менше, ніж за хвилину) можна змінити корисне навантаження БпЛА.

Щодо корисного навантаження, то побудова літака дозволяє використовувати фотоапарат, тепловізійну камеру, радар чи інші засоби, вагою до 5 кг. Комплекс зберігає техніку, завдяки тому, що камери спостереження після зйомок ховаються всередину літака.

Планер літака зроблений з композитних матеріалів. За словами Сергія Згурця, він має "неперевершені властивості і не має рівних серед закордонних конкурентів, представлених у цьому класі".

Модернізація ACS-3

Модернізовану версію безпілотника – ACS-3М – представили в 2020 році. Тоді оновлений безпілотник отримав новий японський інжекторний двигун, нове програмне забезпечення та можливість встановлення малогабаритного радара.

Новий двигун збільшив стелю "рейбьорда" із 3000 метрів до 4500. Автоматична корекція подачі забезпечила економію 15% пального.

Також важливим оновленням став новий "софт" – програмне забезпечення було переписане "з нуля".

"Раніше у безпілотника ACS-3 було одне робоче місце, яке взаємодіяло з одним літальним апаратом. Тепер до наземної станції управління можна під’єднати будь-яку кількість літаків і навпаки – до одного літака може будь-яку кількість користувачів. Якщо до одного літака під’єднано кілька користувачів, то програма вміє розмежовувати їхні права. Так, один оператор може лише спостерігати за діями безпілотника, а інший – керувати ним", – пояснював портал UkrMilitary.

Ще кілька оновлень було впроваджено в 2021 році. У березні Skyeton провів успішні випробування нової автоматичної системи зльоту і тепер Raybird може злітати не лише з нерухомої катапульти, а й з транспортних засобів під час їх руху.

А наприкінці 2021-го для ACS-3M реалізували нову функцію – передачі управління камерою БПЛА від оператора до військового, який знаходиться безпосередньо на полі бою. Це дало змогу воїнам за лічені хвилини отримувати необхідну розвідувальну інформацію та швидше приймати рішення в бойових умовах.

"Якщо БПЛА ACS-3M знаходиться менш як за 15 км від наземної групи, вона автоматично отримує на планшет картинку з літака. Далі оператор може дати дозвіл на управління камерою військовому, який завдяки простому інтерфейсу планшету зможе керувати камерою безпілотного літального апарату", – пояснював Defense Express.

Портал "Мілітарний" називає "надсучасною опцією" безпілотника можливість встановлення та використання українського радіолокатора з синтезом апертури (SAR) виробництва компанії "Радіонікс". Він дозволяє використовувати БпЛА для розвідки у "глибині" територій противника навіть в умовах великої хмарності, яка зазвичай робить звичайні розвідувальні дрони з оптичним спостереженням безсилими. Defense Express писав, що "з новим радаром від "Радіоніксу" наші безпілотники бачать крізь хмари вдень і вночі", а також відзначав приємну ціну українських радарів, порівняно з європейськими аналогами. Вартість одного комплексу, що складається з трьох літаків, переносної наземної станції керування, антенної системи, пускової установки, а також камери, фотоапарата, радарів складає $1,2 млн, писав Forbes Україна. Лише п’ять компаній у світі можуть виробляти БпЛА зі схожими характеристиками, але їхні продукти значно дорожчі за український.

Технічні характеристики ACS-3М

Довжина – 1,83 м,

Розмах крил – 2,99 м,

Висота – 0,32 м,

Максимальна дальність польоту – до 2500 км,

Максимальний радіус дії при польоті в програмованому режимі – 1000 км,

Тривалість польоту – до 28 год.,

Максимальна швидкість – 160 км/год,

Крейсерська швидкість – 120 км/год,

Мінімальна швидкість – 80 км/год,

Максимальна висота – до 4500 м,

Радіус передачі даних телеметрії та управління – до 120 км,

Злітна маса – до 23 кг,

Корисне навантаження – до 5 кг,

Об'єм бака – 9 л,

Потужність силової установки – 3 к.с.,

Робоча температура – від -25 до 45 °C

Raybird-3 проти російських ЗРК

Збройні Сили України продовжують активно використовувати ACS-3. Так у лютому 2023 року про передачу двох комплексів на потреби ЗСУ, інформував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, Raybird-3 гарно проявив під час контрнаступу на Харківщині.

Raybird-3, Фото: Getty Images

"Окупанти намагалися збити дрон із комплексу "Бук" біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів", – розповів Федоров.

Розробники кажуть, що якщо "Бук" не може собі дати ради з українським БпЛА, то решту рашистських комплексів і поготів.

"Російські ПЗРК просто в нас не влучать. Ми їздили на різні навчання в Україні й у нас цілилися всім, що є в Збройних Силах. Так от, наш ACS-3M гарантовано може побачити та захопити у ціль тільки ЗРК "Бук", але він це робить на тій дистанції, коли ми вже його бачимо. А такі системи, як С-300, нас знайти не зможуть навіть в ручному режимі", – наголосив Роман Княженко.

Деталі українські, виробництво за кордоном

Компанія Skyeton звітувала, що на підприємстві використовують новітнє устаткування, для збірних авіакомпонентів застосовують новітні полімери, а програмне забезпечення до всіх продуктів виробляє саме підприємство.

"Майже все – українське. Двигуни, процесори і навіть антени виробляємо самі. У нас закритий і повний цикл виробництва. Закуповуємо тільки сировину", – заявляли в "Скаетоні".

В липні 2024 року компанія розгорнула виробництво безпілотників на території Словаччини. Станом на літо, в запуск вже інвестували $3,5 млн. Виробництво безпілотників Raybird у Словаччині розпочалося навесні 2024 року. Там компанія орендує приміщення на 1000 кв. м.

"Створили на випадок, якщо в Україні по нас прилетить", – пояснив засгнорвник компанії "Скаетон" Олександр Степура.

Всього з лютого 2022 до травня 2024 року сили оборони України замовили у Skyeton понад 75 розвідувальних комплексів. Українські потужності Skyeton дозволяють виробляти приблизно 100 систем на рік, але завантажені держзамовленнями лише на половину. Словацький завод здатний побудувати 25 розвідувальних систем на рік, а після закриття раунду інвестицій потужності планували збільшити вчетверо.