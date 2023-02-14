Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Поповнили Армію дронів двома потужними українськими комплексами Raybird-3. Вони долають до 2500 кілометрів, залітають у тил ворога та працюють, незважаючи на радіоелектронну боротьбу", - розповів він.

За словами Федорова, Raybird-3 показав свою ефективність під час контрнаступу на Харківщині і окупанти не змогли його збити з "БУКа".

"Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів", - розповів очільник Мінцифри й висловив упевненість, що ці дрони допоможуть військовим і під час майбутнього контрнаступу.

Міністр зазначив, що дрони купили завдяки донорам UNITED24.