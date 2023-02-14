На озброєнні ЗСУ з'явилися два комплекси Raybird-3, які здатні літати на 2500 км
Армія дронів поповнилася двома потужними українськими комплексами Raybird-3, які долають до 2500 кілометрів і мають імунітет до засобів радіоелектронної боротьби
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Поповнили Армію дронів двома потужними українськими комплексами Raybird-3. Вони долають до 2500 кілометрів, залітають у тил ворога та працюють, незважаючи на радіоелектронну боротьбу", - розповів він.
За словами Федорова, Raybird-3 показав свою ефективність під час контрнаступу на Харківщині і окупанти не змогли його збити з "БУКа".
"Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів", - розповів очільник Мінцифри й висловив упевненість, що ці дрони допоможуть військовим і під час майбутнього контрнаступу.
Міністр зазначив, що дрони купили завдяки донорам UNITED24.
- У вересні 2022 року голлівудська зірка, актор із "Зоряних війн" Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24, аби збирати кошти на "Армію дронів".
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