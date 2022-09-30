Про це повідомили на офіційній сторінці United24.

Ще один популярний актор долучився до ініціативи президента України зі збору пожертв на підтримку України. Нового амбасадора представили під час онлайн-дзвінка з Володимиром Зеленським.

"Марку, ви стали першим амбасадором, який допомагатиме Україні збирати кошти на підтримку її захисників. Для українців це дуже важливий знак. Як і у "Зоряних війнах", добро переможе зло, а світло - темряву. З вами у команді інакше бути не може", - зазначив Зеленський.

Марк Гемілл відповів, що приймає за честь стати амбасадором "Армії дронів", адже "Україні потрібна додаткова підтримка".

"Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об’єдналися і допомогли Україні вистояти у цій війні з імперією зла", - сказав актор.

Проєкт "Армія дронів" - це комплексна програма фандрейзингової платформи UNITED24, генерального штабу ЗСУ, міністерства цифрової трансформації та держспецзв’язку, яка передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

Завдяки внескам донорів на "Армію дронів" Збройні сили України вже отримали 986 безпілотників. Загальна сума закупівель – 1,9 млрд грн.

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