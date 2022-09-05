Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

За чотири місяці роботи платформа UNITED24 зібрала майже $200 млн на допомогу Україні.

"Чотири місяці тому ми запустили спеціальну фандрейзингову платформу UNITED24, щоб об’єднати світ навколо нашої боротьби за свободу", - пише Зеленський.

Завдяки внескам людей зі 110 країн світу платформі вдалося акумулювати майже $200 млн для допомоги Україні.

На ці кошти українці придбали гелікоптер МІ-2АМ-1, 18 карет швидкої допомоги у межах збору Олени Зеленської, 5 неонатальних апаратів ШВЛ, 15 наркозно-дихальних апаратів, 82 реанімобілі, 24 операційні столи.

Як йдеться у повідомленні, для "Армії дронів" платформа UNITED24 за кошти амбасадорів проєкту змогла закупити такі безпілотні літальні апарати:

Ukrjet – 2 од.

Skyeton – 3 од.

CKIF – 80 од.

DJI Matrlce RTK 300 – 100 од.

DJI Mavic 3 – 254 од.

Autel EVO 2 – 300 од.

"Все це вже рятує людей і допомагає нам захищатися від російського терору. Приєднуйтеся до захисту свободи. Ніколи не зупиняйтеся, відстоюючи те, що справді має значення для всіх нас. Разом переможемо!", - пише Зеленський.

Лімітовану колекцію колонок встановили у магазинах бренду в Європі з закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24.

Spotify перейменував плейліст Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть нові пісні. Також платформа створює новий спосіб підтримки України.

В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.

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