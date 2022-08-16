Відомий бренд аудіо- та відеообладнання Bang&Olufsen у співпраці з UNITED24 організував акцію на підтримку України
Лімітовану колекцію колонок встановлять у магазинах бренду в Європі із закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Лімітована колекція в кольорах українського прапора випущена на підтримку UNITED24 та має сприяти збільшенню благодійних зборів для України.
"Поки що таку колонку Beosound 2 Ukrainian edition не можна купити. Але можна виграти одну з 10 колонок, задонативши від 10 євро через UNITED24. Зібрані кошти підуть на закупівлю рентгенівських апаратів. Вони допоможуть лікарям швидко діагностувати переломи та осколкові поранення", - зазначив міністр.
Старт розіграшу – 16 серпня о 11:00. Завершення – 31 серпня о 23:59. Переможців оберуть за допомогою сервісу рандомайзингу 1 вересня о 18:00.
Долучатися до розіграшу та надсилати донати на перемогу можна за посиланням.
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