Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Лімітована колекція в кольорах українського прапора випущена на підтримку UNITED24 та має сприяти збільшенню благодійних зборів для України.

"Поки що таку колонку Beosound 2 Ukrainian edition не можна купити. Але можна виграти одну з 10 колонок, задонативши від 10 євро через UNITED24. Зібрані кошти підуть на закупівлю рентгенівських апаратів. Вони допоможуть лікарям швидко діагностувати переломи та осколкові поранення", - зазначив міністр.

Старт розіграшу – 16 серпня о 11:00. Завершення – 31 серпня о 23:59. Переможців оберуть за допомогою сервісу рандомайзингу 1 вересня о 18:00.

Долучатися до розіграшу та надсилати донати на перемогу можна за посиланням.

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