"Підписка за 24$": на платформі UNITED24 запустили нову ініціативу для підтримки України
В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари
Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Чому саме 24? Адже це число має велике значення для кожного українця. 24 серпня — День Незалежності України. 24 лютого почався широкомасштабний наступ російських військ. 24 години на добу українські військові захищають нашу державу", - написав Федоров.
Підписатися на щомісячний донат можна за посиланням.
- 5 травня в Україні запрацювало єдине вікно для збору благодійних пожертв на підтримку країни United24.
- 18 травня Андрій Шевченко став першим амбасадором ініційованої Зеленським платформи UNITED24.
- За допомогою платформи для збору коштів на підтримку України United24 упродовж перших чотирьох тижнів вдалося зібрати понад 1,5 млрд грн.
- У липні гурт Imagine Dragons та креативний директор Balenciaga стали амбасадором UNITED24.
- У серпні Україна купила перший гелікоптер на гроші від UNITED24. Згодом його відправили на передову рятувати життя українським військовим.
- За три місяці роботи до платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн.
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