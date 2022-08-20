"Підписка за 24$": на платформі UNITED24 запустили нову ініціативу для підтримки України

Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Чому саме 24? Адже це число має велике значення для кожного українця. 24 серпня — День Незалежності України. 24 лютого почався широкомасштабний наступ російських військ. 24 години на добу українські військові захищають нашу державу", - написав Федоров.

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5 травня в Україні запрацювало єдине вікно для збору благодійних пожертв на підтримку країни United24.

18 травня Андрій Шевченко став першим амбасадором ініційованої Зеленським платформи UNITED24.

За допомогою платформи для збору коштів на підтримку України United24 упродовж перших чотирьох тижнів вдалося зібрати понад 1,5 млрд грн.

У липні гурт Imagine Dragons та креативний директор Balenciaga стали амбасадором UNITED24.

У серпні Україна купила перший гелікоптер на гроші від UNITED24. Згодом його відправили на передову рятувати життя українським військовим.

За три місяці роботи до платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн.

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