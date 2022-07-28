Креативний директор Balenciaga став амбасадором UNITED24
28 липня креативний директор бренду Balenciaga Демна Гвасалія став першим амбасадором напряму "Відбудова України"
Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Зазначається, що у підтримку України бренд випустив спеціальний світшот з гербом, тризубом та QR-кодом, за яким можна перейти на сайт та придбати світшот і задонатити на потреби України.
Весь прибуток із його продажу одягу буде переказано на напрям "Відбудова України" для допомоги тимчасово переміщеним особам.
- Раніше гурт Imagine Dragons також став амбасадором UNITED24. Володарі Grammy приєднаються до Андрія Шевченка, Еліни Світоліної та Лієва Шрайбера й популяризуватимуть напрям "Медична допомога"
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