Легендарний гурт Imagine Dragons став амбасадором UNITED24

Про це повідомляє телеграм платфлрми UNITED24.

"Американський мультиплатиновий гурт з аншлагом виступив в Україні на «Олімпійському» 2018 року і мав виступати знову 2022-го. Через війну концерт довелося перенести. Натомість музиканти виступили на телемарафоні Save Ukraine, а тепер їхній фронтмен Ден Рейнольдс майже не розлучається з українським прапором і регулярно присвячує Україні пісні під час світового турне", - йдеться у дописі.

Гурт просуватиме напрямок медичної допомоги. І спочатку вони підтримають збір на швидкі, який розпочала FirstLadyOfUkraine.

Нагадаємо, першим амбасадором United24 (u24.gov.ua) став колишній тренер та гравець збірної України Андрій Шевченко.

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