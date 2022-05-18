Збір коштів для України: Андрій Шевченко став першим амбасадором ініційованої Зеленським платформи UNITED24
Президент України підписав указ № 344/2022 про заснування національного бренду UNITED24. Запросили й першого амбасадора Андрія Шевченка
Про це інформують на сайті президента України.
Сьогодні, 18 травня, стало відомо, що першим амбасадором платформи для збору благодійних пожертв на підтримку України UNITED24 став український футболіст і тренер Андрій Шевченко.
"Важливо, що першим амбасадором бренду UNITED24 став українець, якого знають у всьому світі. Андрій має величезну довіру та авторитет, які здобув своєю наполегливою працею та своїми спортивними досягненнями. Тепер він має нову місію – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі, щоб наблизити нашу перемогу", – розповів президент України Володимир Зеленський.
Спортсмен Андрій Шевченко наголошує, що для нього велика честь бути амбасадором UNITED24.
"Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя держава потерпає від війни, мій пріоритет не футбол, а допомога Україні. Я зроблю все можливе, щоб підвищувати обізнаність про потреби України, щоб заохочувати людей долучатися до UNITED24, робити внесок у нашу перемогу", – вважає Андрій Шевченко.
Відомо, що перший захід на підтримку UNITED24 відбудеться 8 червня. Це буде благодійний вечір-аукціон у столиці Великої Британії – Лондоні.
Фандрейзингова платформа має напрямки – оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України. Лише перший тиждень зібрали понад $25 млн.
Команда продовжуватиме залучати амбасадорів, які спрямовуватимуть зусилля на збільшення кількість пожертв на допомогу Україні.
На United24 кожен може зробити донейт в один клік із будь-якої країни.
- 5 травня в Україні запрацювало єдине вікно для збору благодійних пожертв на підтримку країни UNITED24. Ініціатива поєднує людей з усього світу для допомоги Україні — від урядів країн та міжнародних фондів, промислових гігантів до фешн-брендів, зірок кіно та музики, громадських і політичних діячів.
- З 18 травня в застосунку "Дія" стало можливо надсилати кошти на потреби ЗСУ через платформу UNITED24. Щоб надсилати кошти через "Дію", необхідно оновити застосунок, на головному екрані обрати "Допомогти армії", ввести суму та сплатити карткою через Apple Pay або Google Pay.
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