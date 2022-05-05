В один клік із будь-якої країни: Зеленський ініціював запуск платформи United24 для збору коштів на підтримку України

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Ініціатива поєднує людей з усього світу для допомоги Україні — від урядів країн та міжнародних фондів, промислових гігантів до фешн-брендів, зірок кіно та музики, громадських і політичних діячів.

На фандрейзинговій платформі United24 кожен може зробити донейт в один клік із будь-якої країни.

"Усі зібрані кошти йдуть на офіційні рахунки НБУ, прив’язані до ключових міністерств, які забезпечують прозорий розподіл та звітність. Допомога буде розподілятися за трьома напрямами: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України", – пояснюють у Мінцифрі.