В один клік із будь-якої країни: Зеленський ініціював запуск платформи United24 для збору коштів на підтримку України

В один клік із будь-якої країни: Зеленський ініціював запуск платформи United24 для збору коштів на підтримку України
В Україні запрацювало єдине вікно для збору благодійних пожертв на підтримку країни United24
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Ініціатива поєднує людей з усього світу для допомоги Україні — від урядів країн та міжнародних фондів, промислових гігантів до фешн-брендів, зірок кіно та музики, громадських і політичних діячів.
На фандрейзинговій платформі United24 кожен може зробити донейт в один клік із будь-якої країни.
"Усі зібрані кошти йдуть на офіційні рахунки НБУ, прив’язані до ключових міністерств, які забезпечують прозорий розподіл та звітність. Допомога буде розподілятися за трьома напрямами: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України", – пояснюють у Мінцифрі.
- Уряд Великої Британії виділить для найбільш вразливих верств українського населення у межах країни та за кордоном 45 млн фунтів стерлінгів допомоги.
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