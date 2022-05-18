Про це повідомила Мінцифра в телеграмі.

"Надіслати донейти через UNITED24 на допомогу армії тепер можна в застосунку Дія. Фандрейзингова платформа UNITED24 - головне вікно для збору пожертв на підтримку України, яку запустили за ініціативи президента Володимира Зеленського", - зазначили в міністерстві.

Це перша у світі настільки масштабна франдрейзингова платформа від імені держави. Від дня запуску платформи на рахунки НБУ перерахували 733 млн грн.

Щоб надсилати кошти через "Дію", необхідно оновити застосунок, на головному екрані обрати "Допомогти армії", ввести суму та сплатити карткою через Apple Pay або Google Pay.

Гроші надходять на офіційні рахунки НБУ, прив’язані до профільних міністерств, які забезпечують прозорий розподіл та звітність. Їх витрачатимуть на оборону та розмінування, медичну допомогу й відбудову України.

5 травня в Україні запрацювало єдине вікно для збору благодійних пожертв на підтримку країни UNITED24.

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