За три місяці роботи платформа UNITED24 зібрала 6 млрд грн

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую всім, хто долучається! Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок", - написав Зеленський.

Додамо, що UNITED24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни.

Нагадаємо, на зібрані через платформу UNITED24 кошти Україна придбала перший гелікоптер, його вартість складає 23,4 млн грн

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