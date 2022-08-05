За три місяці роботи платформа UNITED24 зібрала 6 млрд грн
До платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Дякую всім, хто долучається! Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок", - написав Зеленський.
Додамо, що UNITED24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни.
- Нагадаємо, на зібрані через платформу UNITED24 кошти Україна придбала перший гелікоптер, його вартість складає 23,4 млн грн
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