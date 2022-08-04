Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України в телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, на зібрані через платформу UNITED24 кошти придбано перший гелікоптер, його вартість складає 23,4 млн грн.

"Це МІ-2АМ-1, який виготовляють в Україні. Його вартість – 23,4 млн грн. Гелікоптер може розвивати швидкість до 200 км/год і долати відстані до 600 км", - пише Мінцифри.

Як зазначається, гелікоптер допоможе оперативно евакуйовувати поранених бійців з поля бою та своєчасно дістатись до шпиталю тим, для кого кожна хвилина є критичною.

Через платформу UNITED24 зібрали понад 510 млн грн на дрони для Збройних сил України.

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