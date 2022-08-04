Україна купила перший гелікоптер на гроші від UNITED24: він забиратиме поранених із поля бою
На зібрані через платформу UNITED24 кошти Україна придбала перший гелікоптер, його вартість складає 23,4 млн грн
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України в телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, на зібрані через платформу UNITED24 кошти придбано перший гелікоптер, його вартість складає 23,4 млн грн.
"Це МІ-2АМ-1, який виготовляють в Україні. Його вартість – 23,4 млн грн. Гелікоптер може розвивати швидкість до 200 км/год і долати відстані до 600 км", - пише Мінцифри.
Як зазначається, гелікоптер допоможе оперативно евакуйовувати поранених бійців з поля бою та своєчасно дістатись до шпиталю тим, для кого кожна хвилина є критичною.
- Через платформу UNITED24 зібрали понад 510 млн грн на дрони для Збройних сил України.
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