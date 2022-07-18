На дрони для ЗСУ через платформу UNITED24 зібрали понад 510 млн грн

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

За словами Федорова, через платформу UNITED24 люди надонатили на 60 безпілотників.

"Понад 510 млн грн зібрали на Армію дронів через платформу UNITED24! Ми домовилися про закупівлю 60 мультикоптерів Matrice. Ці дрони з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані", - пише він.

Також міністр зазначив, що наразі планується закупівля безпілотників не тільки в українських, а й у міжнародних виробників.

"Ведемо переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками. Серед них – США, Німеччина, Португалія, Японія та Ізраїль", - повідомляє Федоров.

Наші військові регулярно проходять навчання з керування дронами, щоб потім успішно виконувати завдання на фронті.

В Україні стартували навчання у школі "Дронаріум".

Військових Збройних сил України навчатимуть у школі "Боривітер" на операторів Армії дронів.

Перша партія безпілотників "Армії дронів" відправилася на фронт.

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