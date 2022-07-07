Перша партія безпілотників "Армії дронів" відправилася на фронт, - Федоров
Перша партія безпілотних літальних апаратів, які передали Збройним силам України в межах проєкту "Армія дронів", уже відправилася на фронт
Про це інформує в фейсбуці віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сьогодні перша партія дронів, які ви надіслали нам у межах "Армії дронів", вже відправилася на фронт до ЗСУ", - написав Федоров.
Міністр цифрової трансформації заявив, що його вражає не лише єдність українців у бажанні допомогти, а і листи до дронів написані від руки: "Сьогодні ми отримали такі листи від Поліни і Микити. Поліні 12 років. Микиті - 14. Поліна переживає, чи достатньо хороший її дрон, щоб наблизити перемогу України. Микита хоче працювати з нами над проєктом, щоб бути корисним".
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