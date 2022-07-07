Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Українські захисники продовжують прицільний вогонь по військах РФ на території України. Вже ліквідували зо два десятки пунктів управління, логістичних центрів, складів і радіолокаційних станцій.



"Останнім часом авіація Повітряних сил, підрозділами ракетних військ та артилерії, було виконано низку вогневих завдань. За результатами було нанесено прицільне ураження понад 20 пунктів управління різного рівня, до 20 логістичних центрів та складів противника, до 15 радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби та протиповітряної оборони", - сказав Громов.



Нині Збройні сили Україні обороняються та працюють над зменшенням тиску російської армії.



"Ми ведемо оборону. Розуміємо, лише стабілізація обстановки на рівні зіткнення, лише досягнення вогневої переваги над противником створить умови для наших подальших дій", - додав заступник начальника Генштабу.



Також українські війська били по районах зосередження противника.