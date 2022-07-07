Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки Україні.

"Горіли російські танки, палали… А над ними наші ударні дрони кружляли. Б'ємо ворогів там, де вони не чекають, але б‘ємо так потужно – щоб одразу зростала статистика їхніх втрат!" - прокоментували відео у пресслужбі.

Збройні сили України знищили близько двадцяти пунктів управління російських військ, стільки ж логістичних центрів і складів, а також 15 радіолокаційних станцій протиповітряної оборони.

З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.

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