"Горіли російські танки, палали…": у СБУ показали, як українські дрони знищують ворожу техніку
Служба безпеки України поширила відео знищення БТР і трьох російських танків
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки Україні.
"Горіли російські танки, палали… А над ними наші ударні дрони кружляли. Б'ємо ворогів там, де вони не чекають, але б‘ємо так потужно – щоб одразу зростала статистика їхніх втрат!" - прокоментували відео у пресслужбі.
- Збройні сили України знищили близько двадцяти пунктів управління російських військ, стільки ж логістичних центрів і складів, а також 15 радіолокаційних станцій протиповітряної оборони.
- З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.
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