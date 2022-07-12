В Україні стартували навчання перших операторів Армії дронів

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

На навчаннях військові відпрацьовуватимуть справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики та керування дронами.

"Дякую, що підтримуєте проєкт, донатите, відправляєте власні дрони. Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт", – додає Федоров.

Підтримати проєкт фінансово або ж надіслати власний дрон можна на UNITED24.

Іран планує надати Росії сотні бойових безпілотників, – Білий дім.