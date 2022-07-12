В Україні стартували навчання перших операторів Армії дронів
В Україні стартували навчання у школі Дронаріум – готують перших 150 операторів Армії дронів
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
На навчаннях військові відпрацьовуватимуть справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики та керування дронами.
"Дякую, що підтримуєте проєкт, донатите, відправляєте власні дрони. Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт", – додає Федоров.
Підтримати проєкт фінансово або ж надіслати власний дрон можна на UNITED24.
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