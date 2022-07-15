Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм.

За словами Федорова, навчатися у школі можуть лише військові ЗСУ.

"Навчатися у школі можуть тільки чинні представники Збройних Сил України. Серед навчальних програм — налаштування дронів, аеророзвідка та коригування артилерії", - написав він.

Для подання заявки потрібно заповнити форму за посиланням. Термін навчання залежить від класу девайсів: два тижні — для цивільних дронів, майже місяць — для професійних дронів, які відповідають стандартам НАТО.

Міністр наголосив, що кваліфіковані оператори дронів зараз дуже потрібні для збереження життя наших військових.

"Навчання операторів — важлива частина нашого системного підходу до формування Армії дронів. Окрім закупівлі та ремонту дронів, важливо дати військовим конкретні навички, як ними управляти. Це допоможе зберегти життя наших героїв. А також зменшити втрати дронів", - написав Федоров.

Перша партія безпілотників "Армії дронів" відправилася на фронт.

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