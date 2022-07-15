Операторів Армії дронів для ЗСУ навчатимуть у школі "Боривітер"
Військових Збройних сил України навчатимуть у школі "Боривітер" на операторів Армії дронів, які необхідні зараз на фронті
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм.
За словами Федорова, навчатися у школі можуть лише військові ЗСУ.
"Навчатися у школі можуть тільки чинні представники Збройних Сил України. Серед навчальних програм — налаштування дронів, аеророзвідка та коригування артилерії", - написав він.
Для подання заявки потрібно заповнити форму за посиланням. Термін навчання залежить від класу девайсів: два тижні — для цивільних дронів, майже місяць — для професійних дронів, які відповідають стандартам НАТО.
Міністр наголосив, що кваліфіковані оператори дронів зараз дуже потрібні для збереження життя наших військових.
"Навчання операторів — важлива частина нашого системного підходу до формування Армії дронів. Окрім закупівлі та ремонту дронів, важливо дати військовим конкретні навички, як ними управляти. Це допоможе зберегти життя наших героїв. А також зменшити втрати дронів", - написав Федоров.
- Перша партія безпілотників "Армії дронів" відправилася на фронт.
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