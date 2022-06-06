Зеленський: на платформі United24 для України зібрали понад 1,5 млрд грн за чотири тижні
За допомогою платформи для збору коштів на підтримку України United24 упродовж чотирьох тижнів вдалося зібрати понад 1,5 млрд грн
Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.
"Понад 1 500 000 000 гривень. Таку суму вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі UNITED24", - написав Зеленський.
Президент подякував збірній України з футболу, учасникам телемарафону Save Ukraine - #StopWar і благодійного аукціону у Вашингтоні та всім, хто зробив внески, а також закликав і надалі підтримувати Україну за допомогою United24.
"Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України. Приєднуйтеся до UNITED24. Зробити донейт можна в один клік на сайті u24.gov.ua", - написав Зеленський.
- У травні 2022 року президент Володимир Зеленський ініціював запуск платформи United24 для підтримки України в один клік із будь-якої країни.
- У застосунку "Дія" з'явилася можливість надіслати кошти для ЗСУ через United24.
- Першим амбасадором платформи United24 став футболіст Андрій Шевченко.
- Зеленський представив платформу United24 на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC.
- Збірна України з футболу перерахувала понад 4 млн грн на меддопомогу через United24.
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