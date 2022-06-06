Зеленський: на платформі United24 для України зібрали понад 1,5 млрд грн за чотири тижні

Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

"Понад 1 500 000 000 гривень. Таку суму вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі UNITED24", - написав Зеленський.

Президент подякував збірній України з футболу, учасникам телемарафону Save Ukraine - #StopWar і благодійного аукціону у Вашингтоні та всім, хто зробив внески, а також закликав і надалі підтримувати Україну за допомогою United24.

"Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України. Приєднуйтеся до UNITED24. Зробити донейт можна в один клік на сайті u24.gov.ua", - написав Зеленський.

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