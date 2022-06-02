Про це президент України заявив на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі.

"Україна вже працює над масштабною ініціативою United 24. Це система інструментів, які зможуть, коли будуть повністю побудовані, захищати не тільки нашу державу, але й інші народи від загрози збройної агресії, від стихійного лиха та усього того, що може зруйнувати життя. Ми маємо на меті зробити так, щоб за 24 години кожна держава, яка потребує допомоги, могла її отримати", - повідомив Зеленський.



Президент України, крім того, закликав учасників Міжнародного форуму ознайомитися із принципом роботи майбутньої інфраструктури, яка дозволятиме акумулювати кошти з різних джерел для різноманітних потреб, та запевнив, що поступово до United24 додаватимуться й інші інструменти.



"Дипломатичні інструменти, санкційні, технічні – все це разом з вами. Які дозволять суттєво оновити чинну глобальну архітектуру безпеки. Впевнений, необхідність її оновлення також буде однією з ключових тем ваших дискусій", - зазначив Зеленський.

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