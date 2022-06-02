Збірна України з футболу перерахувала понад 4 млн грн на меддопомогу через UNITED24

Про це повідомили у telegram UNITED24.

"На початку травня головна футбольна команда країни стала партнером UNITED24. Збірна вже передала на потреби України 4 323 827 гривень (136 330 €), які були зібрані з продажу квитків на товариські поєдинки з "Боруссією Менхенгладбах" та італійським "Емполі"", - йдеться у повідомленні.

Додають, що також відбувся благодійний продаж віртуальних квитків для всіх, хто не зміг приїхати на стадіон, але хотів підтримати Україну під час матчу Шотландія — Україна. Загалом, менш ніж за 40 годин вдалось зібрати 415 000 гривень. Ці гроші скерують на відбудову критичної інфраструктури України.

У півфінальному матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію.

Невелику кількість безкоштовних квитків на фінал плей-офф ЧС Уельс-Україна отримають українські біженці.

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