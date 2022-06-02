Про це пише BBC.

Футбольна асоціація Уельсу (FAW) і уряд обговорюють, скільки квитків буде доступно для українських біженців. Вирішальний матч за вихід на ЧС-2022 відбудеться 5 червня.

Видання повідомляє, що квитки на стадіоні Cardiff City Stadium (33 000 місць) уже розпродані.

Українській футбольній асоціації виділено 5% квитків на матч. Передбачається, що на додаток до стандартного розподілу, буде доступна невелика кількість квитків для біженців. Футбольна асоціація Уельсу також запросила українського посла на гру.

Українка Світлана Філліпс, яка живе в Суонсі 20 років і вийшла заміж за валлійця, сказала, що це було б "фантастично". Жінка родом із Луцька, переїхала до Уельсу 14 років тому. Вона відвідувала родину в Україні, коли вторглися росіяни.

"Сьогодні вранці в мене було близько семи телефонних дзвінків, щоб з'ясувати, як потрапити на матч. Я знаю, що Cardiff City та Футбольна асоціація Уельсу дуже підтримували в минулому, тому я дуже сподіваюся, що можна щось зробити. Це було б чудовим відволіканням для всіх", - сказала вона.

Україна вийшла у фінал плей-офф у середу, 1 червня, обігравши Шотландію з рахунком 3-1. Тепер вони зіграють з Уельсом, а переможці здобудуть місце на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Уельс сподівається пройти кваліфікацію на турнір вперше з 1958 року, тоді як Україна вийшла на свій перший і єдиний чемпіонат світу в 2006 році.

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