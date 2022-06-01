Україна перемогла Шотландію у відборі на ЧС-2022
У півфінальному матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою України з результатом 3:1. На 33-й хвилині Андрій Ярмоленко вивів нашу команду вперед, а на початку другого тайму Роман Яремчук збільшив перевагу вдвічі.
Але "на нуль" Георгію Бущану зіграти не вдалось. Каллум Макгрегор додав інтриги своїм голом на 79-й хвилині.
На 95-й хвилині Артем Довбик забив третій м'яч і цим переможно завершив матч Україна - Шотландія.
5 червня у Кардіффі збірна України у вирішальній зустрічі посперечається за путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.
ЧС-2022
Плей-офф. Кваліфікація
1 червня
Шотландія - Україна 1:3
Голи: Макгрегор, 79 - Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5
Україна: Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Малиновський (Шапаренко, 72), Степаненко (Сидорчук, 90+3), Зінченко - Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78), Циганков (Мудрик, 72).
Усі фото - Getty Images
- 1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії надією всієї країни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе