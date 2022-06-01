Україна перемогла Шотландію у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою України з результатом 3:1. На 33-й хвилині Андрій Ярмоленко вивів нашу команду вперед, а на початку другого тайму Роман Яремчук збільшив перевагу вдвічі.

Але "на нуль" Георгію Бущану зіграти не вдалось. Каллум Макгрегор додав інтриги своїм голом на 79-й хвилині.

На 95-й хвилині Артем Довбик забив третій м'яч і цим переможно завершив матч Україна - Шотландія.

5 червня у Кардіффі збірна України у вирішальній зустрічі посперечається за путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.

ЧС-2022

Плей-офф. Кваліфікація

1 червня

Шотландія - Україна 1:3

Голи: Макгрегор, 79 - Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5

Україна: Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Малиновський (Шапаренко, 72), Степаненко (Сидорчук, 90+3), Зінченко - Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78), Циганков (Мудрик, 72).

Усі фото - Getty Images

1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії надією всієї країни.

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